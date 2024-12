Red 27 maggio 2021 Isole Covid-free: via alla vaccinazione a Sant´Antioco Prosegue domani la campagna di vaccinazioni delle isole minori sarde. Oltre a Sant´Antioco, interessati anche i cittadini di Calasetta. «L´immunizzazione è la carta vincente contro il virus. Sardegna verso la “Zona bianca”», dichiara il governatore dell´Isola Christian Solinas



SANT’ANTIOCO - Prosegue la campagna di vaccinazione delle isole minori della Sardegna. Domani, venerdì 28 maggio, inizieranno le somministrazioni a Sant’Antioco anche per i cittadini di Calasetta. Le operazioni si concluderanno mercoledì 2 giugno.



La popolazione vaccinabile, circa 12mila residenti di età superiore ai 16 anni, sarà chiamata a ricevere la prima dose al Palazzetto dello sport di Sant’Antioco, secondo una turnazione programmata per ordine alfabetico. Le quattro giornate completeranno il progetto di immunizzazione per le isole Covid-free in Sardegna. «Una campagna – dichiara il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas – che ha già registrato risultati importanti a La Maddalena, dove oltre l’80percento della popolazione vaccinabile ha ricevuto la prima dose, e a Carloforte, dove si è raggiunto il 90percento. Anche a Sant’Antioco siamo intenzionati a proseguire su questi numeri. La campagna di vaccinazione è per tutti un’opportunità irrinunciabile che ci consentirà di ripartire in sicurezza difendendo gli importanti risultati raggiunti sul piano epidemiologico. Un quadro che avvicina sempre più la Sardegna alla “Zona bianca”».



L’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu, esprime soddisfazione per i traguardi raggiunti dalla campagna di vaccinazione a La Maddalena e Carloforte: «Risultati resi possibili grazie alla collaborazione fra le istituzioni e la preziosa partecipazione del mondo del volontariato. Ora sarà fondamentale completare il piano con la popolazione di Sant’Antioco». Intanto, proseguono le vaccinazioni su tutto il territorio regionale. «Abbiamo impresso un'ulteriore accelerazione alle somministrazioni in Sardegna e l’impegno sul piano organizzativo è incessante», conclude l’esponente della Giunta Solinas.