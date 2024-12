Cor 27 maggio 2021 L´Ammiraglio Lazio visita Turris Libisonis Il sindaco Massimo Mulas e il presidente del Consiglio comunale, Franco Satta, hanno accompagnato ieri l´Ammiraglio di Divisione Giorgio Lazio - Comandante del Comando Marittimo Nord della Marina Militare italiana - in un piccolo tour tra i resti della colonia Iulia



PORTO TORRES - Un visitatore speciale alla scoperta della città romana di Turris Libisonis. Il sindaco Massimo Mulas e il presidente del Consiglio comunale, Franco Satta, hanno accompagnato ieri l'Ammiraglio di Divisione Giorgio Lazio - Comandante del Comando Marittimo Nord della Marina Militare italiana - in un piccolo tour tra i resti della colonia Iulia fondata nel 46 avanti Cristo da Giulio Cesare.



L'Ammiraglio è stato accolto da Elisabetta Grassi, direttrice protempore dell'Antiquarium turritano e da Giuseppe Mannoni che opera nella struttura, mentre Franco Satta, che ha lavorato per trent'anni negli scavi archeologici del sito, ha fatto da guida nel Parco. Nel corso della passeggiata sono state visitate la Domus di Orfeo, le terme Centrali, le terme Pallottino, la Domus dei mosaici, il cardo e il criptoportico. L'itinerario si è concluso al Ponte Romano, il più grande della Sardegna e costruito talmente bene da reggere, ancora pochi decenni fa, il traffico di mezzi pesanti in direzione del nascente polo petrolchimico.



L'Ammiraglio Lazio vanta un lungo e prestigioso curriculum all'interno della Marina Militare. Tra le altre cose, ha assunto il comando del Pattugliatore "SPICA" durante l’emergenza ambientale della petroliera Haven nel mar Tirreno, ha comandato l’Incrociatore Portaeromobili "Giuseppe Garibaldi" operando all'inizio del suo mandato nelle vicinanze della costa libanese a sostegno della risoluzione ONU 1701, ha ricoperto l’incarico di Capo dell'Ufficio Politica Militare nel Gabinetto del Ministro della Difesa, al termine del quale è stato nominato Capo di Stato Maggiore del Comando Marittimo NATO (HQ MARCOM) a Northwood (Regno Unito). Dal 19 dicembre 2016 è Comandante del Comando Marittimo Nord.