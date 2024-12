Red 28 maggio 2021 Alle Poste di Alghero la cartolina del 2 giugno Anche nell´Ufficio postale di Alghero centro, Poste italiane propone la cartolina e il bollo speciale dedicati alla Festa della Repubblica 2021



ALGHERO - Arriva nell’Ufficio postale con sportello filatelico di Alghero centro, in Via Carducci, e negli “Spazio filatelia” del territorio nazionale, un’altra cartolina filatelica colorata, che Poste italiane dedica alla “Festa della Repubblica 2021”. La cartolina sarà disponibile da lunedì 31 maggio a sabato 5 giugno, al prezzo di 90centesimi, nelle sedi interessate, dove sarà possibile chiedere l’annullo speciale rettangolare dedicato alla ricorrenza. Un’altra iniziativa della Filatelia di Poste italiane per festeggiare insieme a tutti i collezionisti una ricorrenza speciale per il Paese.