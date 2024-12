Red 29 maggio 2021 Pivarada: Peru incontra il Comitato Dopo la lettera aperta dei giorni scorsi, l´assessore comunale alle Opere pubbliche e manutenzioni ha incontrato i rappresentanti del Comitato di quartiere per illustrare il progetto di riqualificazione dell´area tra Via Asdofelo e Via Aldo Moro



ALGHERO – Alle volte, bussare con insistenza ed educazione da i suoi frutti. Infatti, dopo la lettera aperta scritta dl Comitato di quartiere della Pivarada al sindaco Mario Conoci e all'assessore comunale alle Opere pubblice e manutenzioni Antonello Peru, rilanciata dal Quotidiano di Alghero [LEGGI], ieri (venerdì) lo stesso Peru ha ricevuto a Sant'Anna il presidente Antonio Gianorso e alcuni membri del Direttivo.



Al centro dell’incontro, le problematiche del quartiere, a iniziare dalla carenza di spazi verdi e di socializzazione. Ai residenti, l’assessore, con i tecnici dell’Assessorato, ha illustrato il progetto che trasformerà l’area degradata di Via Asfodelo-Via Aldo Moro in uno spazio decoroso e riqualificato con un investimento di 65mila euro di fondi di bilancio. La destinazione urbanistica dell’area, classificata come “S4 di parcheggio”, consente di attuare un progetto definitivo esecutivo approvato dalla Giunta il 3 giugno 2019, che prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione. Il Progetto “Manutenzione Parco La Pivarada”, il cui elaborato è stato illustrato nei dettagli a Gianorso e alla delegazione dei residenti, sarà un primo passo verso la realizzazione di un’area verde attrezzata.



Con il Comitato di quartiere, infatti, l’assessore Peru ha preso l’impegno di avviare, contestualmente alla partenza dei lavori di riqualificazione, ogni iniziativa per il procedimento di modifica della destinazione urbanistica, che consenta di utilizzare la superficie a parco attrezzato, previa realizzazione di un progetto dedicato e il reperimento delle risorse. Con i residenti è stato concordato anche di trovare forme di collaborazione per la cura dell’area e soprattutto una maggiore collaborazione e di intensificare gli interventi sulla cura del verde e del decoro



Nella foto: un momento dell'incontro