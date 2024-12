Red 29 maggio 2021 Oncologia: il plauso di Pirisi e Trova I consiglieri comunali di Alghero della Lega e del Psd’az Maurizio Pirisi e Roberto Trova, commentano con soddisfazione l´annuncio dell´Assl di Sassari, che ha reso noto il potenziamento del servizio di assistenza domiciliare dedicato ai pazienti oncologici del Distretto da martedì 1 giugno







A dichiararlo, dopo l'annuncio dell'Assl di Sassari, che ha reso noto il potenziamento del servizio sanitario da martedì 1 giugno



«Questa è l'ennesimo provvedimento addottato dala Regione Sardegna per rimediare alle scellerate scelte della passata Amministrazione. Si avverte finalmente un concreto cambio di passo, grazie all'azione concreta e visibile dei nostri rappresentati in Regione, nella programmazione dell’assistenza sanitaria sul territorio rispetto al passato», concludono i due esponenti della Maggioranza locale.



Nella foto: il consigliere comunale Roberto Trova ALGHERO – «La riattivazione del servizio di assistenza domiciliare dedicato ai pazienti oncologici del Distretto di Alghero è un risultato importante nell'ottica di una sanità pubblica vicina alle persone malate e in grado di dare risposte ai bisogni della collettività. L’interruzione del servizio domiciliare, assente da anni, è stato uno dei tanti “regali” che ci aveva fatto la precedente Amministrazione di Sinistra e a cui abbiamo rimediato».A dichiararlo, dopo l'annuncio dell'Assl di Sassari, che ha reso noto il potenziamento del servizio sanitario da martedì 1 giugno [LEGGI] , sono i consiglieri comunali di Alghero della Lega e del Psd’az Maurizio Pirisi e Roberto Trova, che proseguono: «Finiscono finalmente i viaggi verso Sassari e Ozieri per i circa cento pazienti della nostra città. Ora avremo un servizio dedicato esclusivamente ai pazienti oncologici del Distretto di Alghero».«Questa è l'ennesimo provvedimento addottato dala Regione Sardegna per rimediare alle scellerate scelte della passata Amministrazione. Si avverte finalmente un concreto cambio di passo, grazie all'azione concreta e visibile dei nostri rappresentati in Regione, nella programmazione dell’assistenza sanitaria sul territorio rispetto al passato», concludono i due esponenti della Maggioranza locale.Nella foto: il consigliere comunale Roberto Trova