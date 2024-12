Red 29 maggio 2021 Alghero: potenziata assistenza domiciliare per pazienti oncologici Il servizio di assistenza domiciliare dedicato ai pazienti oncologici del Distretto di Alghero sarà potenziato a partire da martedì 1 giugno. A darne notizia è la Direzione dell´Assl Sassari, che negli ultimi mesi si è impegnata per sviluppare un’attività che, da oltre tre anni, era stata parzialmente sospesa



ALGHERO - Il servizio di assistenza domiciliare dedicato ai pazienti oncologici del Distretto di Alghero sarà potenziato a partire da martedì 1 giugno. A darne notizia è la Direzione dell'Assl Sassari, che negli ultimi mesi si è impegnata per sviluppare un’attività che, da oltre tre anni, era stata parzialmente sospesa. L’interruzione del servizio domiciliare nel Distretto risale all’inizio del 2018, a causa del mancato rinnovo del rapporto di lavoro con il medico specialista di riferimento. Dal settembre 2020, i pazienti sono stati seguiti dalle equipe del Distretto di Sassari e del Distretto di Ozieri che, con il loro impegno, hanno assicurato l’assistenza per due o tre giorni alla settimana.



Ora il servizio tornerà a essere dedicato con una dottoressa oncologa esclusivamente per i pazienti oncologici del Distretto di Alghero, Distretto che conta circa cento pazienti oncologici che necessitano delle cure palliative domiciliari. Con l’inserimento in ruolo della referente del Servizio Flavia Carta, è ora possibile garantire un intervento specialistico nell’ambito delle terapie: gli obiettivi di cura sono personalizzati e l’intensità dell’assistenza è programmata sulla base della storia clinica del paziente. Nello svolgimento della propria attività, la dottoressa Carta è supportata da altre figure professionali che assicurano un approccio multidisciplinare e coordinato di attività mediche, infermieristiche e riabilitative.



Le cure domiciliari sono offerte nella casa della persona malata, fattore che consente al paziente e ai propri familiari di ricevere supporto all’interno di un ambiente noto e maggiormente confortevole. «L’assistenza domiciliare dei pazienti oncologici rappresenta un’attività centrale nel panorama delle cure territoriali. Con la riattivazione del servizio - afferma Carta - i pazienti oncologici del Distretto di Alghero possono contare su un’assistenza costante e dedicata nell’evoluzione della loro malattia. Le attività mediche, erogate secondo un approccio multidisciplinare, avvengono direttamente nel domicilio, alla presenza di familiari e caregiver. Questo consente da una parte di contenere il numero delle ospedalizzazioni e dall’altra di monitorare in modo continuativo il quadro clinico all’interno di un ambiente sicuro e protetto».