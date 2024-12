Red 29 maggio 2021 Inaugurato a Olbia il Lungomare Cossiga «Un´opera importante per tutta la Gallura intitolata a un grande sardo», commentano gli assessori regionali della Programmazione Giuseppe Fasolino e degli Enti locali Quirico Sanna



OLBIA – E' stato inaugurato questa mattina (sabato), a Olbia, il lungomare intitolato all’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Alla cerimonia erano presenti gli assessori regionali della Programmazione Giuseppe Fasolino e degli Enti locali Quirico Sanna.



«E' un momento importante per la comunità olbiese – ha dichiarato Fasolino – perché viene realizzata una riqualificazione che cambia e valorizza il volto di questa zona della città. Fondamentale è stata anche la scelta dell’Amministrazione di intitolare questa opera a Francesco Cossiga, un grande uomo che è riuscito a esprimere nel migliore dei modi i veri valori della sardità».



«Oggi è una giornata importante per tutta la Gallura, ben rappresentata da una città che è il faro di questo territorio - ha sottolineato Sanna - Olbia si riappropria in pieno del suo mare con un’opera che sarà sicuramente il salotto della città, dove si potranno svolgere diverse attività, sportive e sociali. Quest’opera è stata realizzata in tempi rapidi ed è un ottimo esempio di buona amministrazione e della politica del fare».



Nella foto: Francesco Cossiga