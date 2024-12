Red 30 maggio 2021 Lite a Quartu: 48enne ferito al volto con un’accetta Un litigio tra il 31enne figlioccio e il padrino è finita in ospedale. Il ferito è stato accompagnato in Codice giallo all´Ospedale “Brotzu” di Cagliari e ricoverato. Le indagini sul fatto sono seguite dai Carabinieri della locale Stazione



QUARTU SANT'ELENA - Un litigio tra il 31enne figlioccio e il 48enne padrino è finita in ospedale. Da una prima ricostruzione dei fatti, pare che i due si trovassero in un'appartamento in Via Della musica, a Quartu Sant'Elena, quando è nato l'alterco e, a un certo punto, è spuntata fuori un'accetta.



Ad avere la peggio è stato il 48enne, che è stato ferito al volto. Pronto l'intervento del personale medico del 118, che lo ha accompagnato in Codice giallo all'Ospedale “Brotzu” di Cagliari e ricoverato. I Carabinieri della Stazione di Quartu hanno aperto le indagini del caso per chiarire la dinamica do quanto accaduto.