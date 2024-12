Red 31 maggio 2021 Ali Confcommercio: rinnovato il Direttivo Confermato all’unanimità il presidente Paolo Ambrosini, mentre il nuovo vicepresidente vicario sarà il libraio di Sassari Aldo Addis, che ha mantenuto la delega per la formazione e la direzione della Scuola librai italiani



SASSARI - La 77esima Assemblea dell'Ali Confcommercio ha eletto i nuovi organi in rappresentanza del settore. Confermato all’unanimità il presidente Paolo Ambrosini, che dichiara: «Questa riconferma all’unanimità mi ha sorpreso, ma mi ha fatto anche comprendere che tutto il lavoro fatto in questi quattro anni è stato apprezzato dai soci. E’ una riconferma carica di aspettative e sono certo che, con il contributo di tutti i colleghi eletti negli organi, ci impegneremo ad onorare in un momento che comunque rimane difficile per le nostre imprese». Il nuovo vicepresidente vicario sarà il libraio di Sassari Aldo Addis, che ha mantenuto la delega per la formazione e la direzione della Scuola librai italiani.