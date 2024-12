A.B. 31 maggio 2021 Run4hope: la staffetta Airc a Oristano Sabato mattina, è partita da Piazza Eleonora la tappa oristanese della “Run4Hope 2021 Massingen pro Airc”, manifestazione che unisce sport e solidarietà per la ricerca scientifica



ORISTANO - Sabato mattina , alle 7,30, è partita da Piazza Eleonora la tappa di Oristano della “Run4Hope 2021 Massingen pro Airc”. L’iniziativa ha preso il via il 22 maggio, in contemporanea in tutte le regioni d’Italia, con l’obiettivo di unire lo sport in nome della solidarietà e della ricerca scientifica. Un evento unico nel suo genere, nel quale i partecipanti non hanno confronti cronometrici o agonistici, ma corrono per contribuire alla ricerca scientifica che Fondazione Airc promuove per combattere i tumori infantili. Fenomeno che colpisce annualmente circa 1.400 bambini ogni anno.



Il testimone della Run4Hope passa di mano in mano in tutto il territorio italiano grazie alle oltre 400 associazioni sportive iscritte e a numerosi runner iscritti singolarmente. La staffetta, sabato mattina è partita verso Alghero in un percorso ricco di saliscendi, correndo alle pendici del Monte Urtigu, mentre ieri (domenica) era in programma l'ultima tappa, con arrivo a Sassari.Nella prima frazione, da Oristano a Riola, hanno corso Rosalba Cabula, Annalisa Massa, Gianni Dessí e Stefano Fiori, come supporto alla staffetta (assistenza in bici), Daniela Melani, tutti appartenenti al Marathon club Oristano. Da Riola hanno proseguito per il secondo cambio Tore Mancosu e Gianni Tocco del Marathon club Oristano, con Nicola Di Silvio del Venice Marathon (Venezia).



«La Run4Hope per la prima volta è a Oristano ed è un importante momento di sport, solidarietà e sensibilizzazione nei confronti della ricerca scientifica», sottolinea l’assessore comunale allo Sport Maria Bonaria Zedda, che ha dato il via alla tappa, realizzata grazie all’impegno delle società Marathon club Oristano e Dinamica Sardegna, con il supporto dell’Assessorato allo Sport del Comune di Oristano. Le indicazioni dei percorsi e delle tappe sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione, nella sezione “Corri con noi”.