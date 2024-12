M.P. 1 giugno 2021 Tennis B2: Porto Torres presenta la squadra Presentata la squadra che sta disputando il campionato nazionale maschile. Domani si gioca a Viterbo contro il Tc Davis 76,favorito del girone con il Tc Terranova, mentre domenica 6, si scende sul campo di casa contro l’Accademia Montani



PORTO TORRES – Il banco di prova più importante per riportare in auge la squadra del Tennis club Porto Torres per la prima volta nel campionato nazionale di serie B2, un’occasione per misurare fino a che punto sia arrivata la crescita del club turritano. Nella terza giornata di campionato, il pareggio per 3-3 contro lo storico Tennis Club Parioli di Roma garantisce la corsa per la salvezza al Tc Porto Torres. Un risultato che porta i turritani a 4 punti grazie alla vittoria nella prima giornata contro l’Eur e alla sconfitta nella seconda con il Terranova di Olbia.



Domani, mercoledì 2 giugno, si gioca a Viterbo contro il Tc Davis 76,favorito del girone con il Tc Terranova, mentre domenica 6, si scende sul campo di casa contro l’Accademia Montani. L’intero team con le squadre che stanno partecipando ai vari campionati regionali e nazionali è stato presentato all’Amministrazione comunale di Porto Torres, alla presenza del sindaco Massimo Mulas e degli assessori Simona Fois e Alessandro Carta. Un circolo che si avvia a compiere il 50esimo anno di vita nel 2023, con in programma una serie di progetti futuri e di attività per il sociale legate ai malati oncologici e disabili.



«Ci scontriamo con realtà molto più grosse della nostra – ha dichiarato il presidente del Tc Porto Torres Stefano Caria - ma questo circolo è cresciuto negli anni in maniera esponenziale, 280 tesserati e l’ambizione di poter ospitare in questa struttura un torneo internazionale di prestigio. Ci vogliono tre campi all’aperto e noi ne teniamo soltanto due, pertanto siamo pronti ad ampliare l’impianto sportivo». Una richiesta già presentata al Comune, che sta ragionando sul passo di qualità da fare. «Cercheremo di fare la nostra parte per far crescere questa realtà – ha chiosato il primo cittadino – e lo faremo, seppure con risorse che sappiamo limitate».



Nella foto: un momento della presentazione