Francesco Tali riparte dal Rally Italia Sardegna

PORTO CERVO - Il pilota Francesco Tali ha scelto un rally valido per il Campionato del mondo per ripartire nella stagione agonistica 2021. Il portacolori della Porto Cervo racing, alla guida della sua Ford Fiesta MkII, sarà al via del Rally Italia Sardegna in programma da giovedì 3 a domenica 6 giugno, valido come quinto round del Wrc. Sul sedile di destra di Tali, a leggere le note ci sarà la giovane, ma già esperta Cristina Caldart.



«Ci siamo organizzati al meglio - commenta il pilota algherese - utilizzeremo la nuova Ford Fiesta MkII e l’assistenza sarà curata da una squadra di professionisti, la H Sport del fondatore e team manager Silvio Lazzara. Le prove speciali sono molto belle, impegnative, in particolare Tempio, Erula, e correre una gara così lunga non sarà facile, anche perché a causa di questa pandemia, siamo stati fermi per troppo tempo, per quanto mi riguarda, per più di un anno, ma ce la metterò tutta per ben figurare. La navigatrice Cristina Caldart è molto preparata, è una professionista, sicuramente faremo una bella gara insieme e speriamo di avere un po’ di fortuna».



Nella foto: Francesco Tali