Tennis B1: Alghero si presenta e sfida il Poggibonsi

ALGHERO - Tc Alghero si presenta e sfida il Tc Poggibonsi. Questa mattina (martedì), alla vigilia della quarta giornata del girone 5 del campionato nazionale di serie B1 di tennis a squadre maschile, il sodalizio di Maria Pia ha presentato staff tecnico, sponsor e giocatori in vista della sfida di domani mattina contro i toscani.Al tavolo d'onore il presidente Fabio Fois, con i rappresentanti degli sponsor (gli amministratori delegati della "Mp finance" Giovanni Pirisi e della "Welcome cars" Fabrizio Ledda), il direttore tecnico e capitano della squadra Giancarlo Di Meo e il direttore sportivo Marco Lelli. Presenti anche tre atleti del roster algherese: il nuovo acquisto Marco Mosciatti e i due frutti del vivaio locale Michele Fois e Cristiano Monte.Assenti per impegni di studio, professionali e di infortuni, l'under 16 Alessandro Concu, l'over 35 Fabio Gallo e l'intera batteria degli stranieri: lo slovacco Andrej Martin, il polacco Wojciech Aleksander Marek e il britannico Ryan James Storrie.Nella foto: un momento della presentazione