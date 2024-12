Antonio Burruni 3 giugno 2021 Serie B1: pareggio di carattere per il Tc Alghero Nella quarta giornata del girone 5 del campionato nazionale di tennis a squadre maschile, sotto 1-3 dopo i singolari, i ragazzi di capitan Giancarlo Di Meo hanno conquistato i due match di doppio, conquistando un punto utilissimo in chiave-salvezza



ALGHERO – Ieri (mercoledì), nella quarta giornata del girone 5 del campionato nazionale di serie B1 di tennis a squadre maschile, il Tc Alghero ha pareggiato 3-3 contro il Tc Poggibonsi sul green set dell'impianto di Maria Pia. Sotto 1-3 dopo i singolari, i ragazzi di capitan Giancarlo Di Meo hanno conquistato i due match di doppio, conquistando un punto utilissimo in chiave-salvezza.



Nei singolari, l'unica vittoria algherese è arrivata grazie al mancino romano Marco Mosciatti, che ha regolato con un doppio 6-3 Andrea Turini. Sconfitte per Michele Fois, 7-6(3) 7-5 contro Marco Angiolini (dopo aver servito sul 6-5 in proprio favore nel primo set); per Cristiano Monte, 6-0 3-6 6-3 contro Matteo Aprile; per Alessandro Concu, che ha subito un doppio 6-2 dal mancino Duccio Petreni.



Ma in doppio, è venuto fuori il carattere dei padroni di casa, che hanno conquistato entrambe i match spuntandola nel match tie-break dopo sfide di grande pathos: Monte e Fois hanno battuto 6-7(5) 7-6(6) 10-4 Angiolini e Andrea Taliani; Concu e Mosciatti si sono imposti 1-6 7-6(5) 10-6 Turini e Petreni. Prossimo impegno per il Tc Alghero, domenica 6 giugno, sui campi del quotato Ct Maggioni di San Benedetto del Tronto.



Nella foto: Marco Mosciatti