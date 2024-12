A.B. 3 giugno 2021 Rally Italia Sardegna: apre l´Area Green ad Alghero Questa sera, è in programma l’apertura dell’Area Green nel Piazzale della Pace. Domani e sabato, via ai tour dimostrativi al Parco di Porto Conte. Alghero e il Parco di Porto Conte sono pronti per immergersi nell’atmosfera della gara mondiale



ALGHERO Il Rally Italia Sardegna 2021 entra nel vivo: Alghero e il Parco di Porto Conte protagonisti con gli eventi “green” Questa sera (giovedì), è in programma l’apertura dell’Area Green nel Piazzale della Pace. Domani, venerdì 4, e sabato 5 giugno, via ai tour dimostrativi al Parco di Porto Conte. Alghero e il Parco di Porto Conte sono pronti per immergersi nell’atmosfera del Ris 2021.



Questa sera, alle 19, nella banchina del Porto partirà la competizione organizzata dall’Automobile Club d’Italia con il supporto della Regione autonoma della Sardegna. Contestualmente, verrà inaugurata l’Area Green nel Piazzale della Pace. Diversi gli stand espositivi presenti nell’Area, che resterà aperta dalle 10 alle 22 fino a domenica 6. Ma la curiosità maggiore è legata alla presenza di un veicolo elettrico “Extreme E”, che proprio recentemente ha attirato l’attenzione del principe William in Scozia. Extreme E è una serie automobilistica di rally ideata dalla FIA dedicata esclusivamente a Suv elettrici prodotti dalla “Spark”, che si chiamano “Odyssey 21”. Le vetture sono uguali per tutte le squadre e le gare si svolgono in parti remote del pianeta come la foresta amazzonica o l’Artico, scelte per aumentare la consapevolezza su alcuni aspetti del cambiamento climatico.



Particolarmente importante l’appuntamento in programma domani mattina, sempre nel Piazzale della Pace, con gli alunni delle scuole elementari. Si parlerà di educazione stradale, educazione ambientale (con la collaborazione del Parco di Porto Conte) ed educazione sportiva. Si tratta del progetto “Wrc nelle scuole”, già proposto nei giorni scorsi in altri istituti scolastici del territorio. Le auto del futuro al Parco di Porto Conte. L’altra location privilegiata del Rally Italia Sardegna in versione green è il Parco di Porto Conte. Venerdì e sabato, autorità e giornalisti avranno l’opportunità di sedersi a bordo di alcuni veicoli elettrici che molto presto potremo vedere nella competizione mondiale. Sabato mattina, invece, in collaborazione con “Mc Watt”, è in programma un tour promozionali che toccherà vari centri cittadini della Rete metropolitana del nord Sardegna con l’utilizzo di veicoli di produzione di serie “full electric”, ibridi o alimentati con biometano o idrogeno.