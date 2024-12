Cor 3 giugno 2021 «Regione impantanata per le poltrone» Ad affermarlo è Tore Piana, coordinatore regionale del movimento politico Energie Per L’Italia Sardegna: brutta pagina per la Sardegna



CAGLIARI - «Consiglio Regionale impantanato per spartizione di poltrone, brutta pagina per la Sardegna in un momento in cui l’Isola ha troppe vertenze aperte e il mondo del lavoro ha bisogno di risposte e certezze immediate. Bilancio, Urbanistica, Piana Casa, Trasporti e Recovery Fund e PSR fra le vertenze più urgenti». Ad affermarlo Tore Piana coordinatore regionale del movimento politico Energie Per L’Italia Sardegna.