Tempio Pausania è Covid free

TEMPIO - Il sindaco di Tempio Pausania Gianni Addis comunica che Tempio è tornata “Covid free”. In base ai dati comunicati ieri sera dal Servizio di Igiene Pubblica, infatti, non ci sono positivi in Città e neanche soggetti in quarantena.



«È un risultato davvero importante – dichiara con grande soddisfazione il primo cittadino del capoluogo gallurese – segno che i comportamenti responsabili e attenti, assieme all’intensa campagna vaccinale, sono serviti a contrastare la diffusione del virus».



«Ora più che mai – ricorda il sindaco Addis – dobbiamo tutti adoperarci per mantenere libera la nostra comunità da questa terribile epidemia. Continuiamo per il bene di tutti, a non allentare il controllo, ad essere estremamente prudenti, a rispettare i divieti e a continuare a rispettare rigorosamente tutte le misure di sicurezza e di protezione, prime fra tutte il distanziamento interpersonale, l'uso delle mascherine e l'igienizzazione frequente delle mani».