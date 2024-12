A.B. 4 giugno 2021 Porto Cervo Racing corre in Toscana Oltre all´impegno al Rally Italia Sardegna, sia nella gara valida per il Campionato del mondo che per il Campionato italiano rally Terra, la scuderia gallurese sarà presente al Rally degli Abeti e dell´Abetone con l´equipaggio Paolo Moricci e Paolo Garavaldi su Skoda Fabia R5



PORTO CERVO - Paolo Moricci e Paolo Garavaldi porteranno i colori della scuderia Porto Cervo Racing in Toscana al Rally degli Abeti e dell'Abetone, valido come prova della Coppa Rally Aci sport Sesta zona, in programma domani, sabato 5, e domenica 6 giugno. L'equipaggio Moricci-Garavaldi sarà al via della 38esima della gara con il numero 2 sulle fiancate della Skoda Fabia R5 della Pavel group.



«Con il solito entusiasmo e determinazione a far bene - commenta il co-pilota Paolo Garavaldi - siamo molto ottimisti sia io che Paolo Moricci per la nostra partecipazione alla 38esima edizione del Rally degli Abeti. La scorsa edizione ci vide secondi assoluti al traguardo sempre in lotta per il gradino più alto del podio. Prima della gara effettueremo una giornata di test per deliberare alcuni lavori fatti sulla vettura. Colgo l'occasione per ringraziare tutti gli sponsor, la Porto Cervo Racing e la Pavel group».



Il Rally degli Abeti e dell’Abetone (su asfalto) conta un totale di distanza competitiva di 62chilometri sui 171,36 dell’intero percorso. Tre le diverse prove speciali da correre due per tre volte e una in due occasioni: “Prunetta” (7,16chilometri), “Piteglio” (5,9chilometri), “Lizzano” (11,41chilometri), dopo le quali ci saranno il riordinamento a Maresca e il “Service” di Campo Tizzoro. Sarà Campo Tizzoro, il cuore pulsante della gara (da anni la sua zona di insediamento produttivo nell’Area Ex-Smi ospita, come quest’anno, il parco assistenza) e lì, domenica, alle 8.31, prenderà il via la gara. L’arrivo è previsto dalle 18, sempre a Campo Tizzoro. La gara, organizzata dall'As Abeti racing, è valida come seconda prova del Campionato provinciale Aci Pistoia “Memorial Roberto Misseri”, organizzato dall’Automobile club Pistoia, che vede, tra i nove piloti al comando della classifica assoluta, anche Moricci, mentre tra i copiloti, Garavaldi è al comando nella classe R5.



Nella foto: Paolo Moricci e Paolo Garavaldi in azione