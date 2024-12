Red 5 giugno 2021 Stintino: il calendario estivo della raccolta rifiuti Nelle lottizzazioni, sarà possibile esporre mastelli e buste a partire dalle 10. Nei mesi di luglio e agosto, sarà attivata un´isola ecologica alle Saline



STINTINO - Cambiano il calendario e l'orario di esposizione dei rifiuti a Stintino. L'Amministrazione comunale, con la ditta che gestisce la raccolta, ha introdotto alcune novità per questa estate, in modo particolare per le lottizzazioni. Da questo mese, infatti, i cittadini delle aree al di fuori del paese potranno esporre i rifiuti a partire dalle 10. Chi abita in paese, invece, continuerà a farlo dalle 8. «Siamo venuti incontro alle richieste della cittadinanza e degli abitanti delle lottizzazioni - afferma l'assessore comunale all'Ecologia Martino Cugusi - In molti, infatti, ci hanno segnalato che i rifiuti esposti la sera prima diventavano preda dei cinghiali che spargevano il contenuto delle buste nei cortili e per la strada. Con il nuovo orario questo non dovrebbe più accadere».



Così, il lunedì potranno essere esposti l'umido, il vetro, le lattine e il barattolame. Il martedì sarà la volta di umido e plastica, mercoledì l'umido, la carta e il cartone. La giornata del giovedì sarà dedicata alla raccolta degli ingombranti, degli sfalci e delle potature. Questo materiale potrà essere ritirato a domicilio telefonando al numero verde 800/848999, oppure prenotando tramite l'app "Separiamo", scaricabile da Google play e App store. Lo stesso materiale, potrà essere conferito all'ecocentro di Preddu Nieddum dal lunedì al sabato, esclusi i festivi, dalle 8 alle 12. Venerdì, poi, sarà la volta dell'umido e della plastica, mentre sabato dell'umido e del secco residuo non riciclabile.



«A luglio e ad agosto - riprende Cugusi - attiveremo un'isola ecologica presidiata alle Saline. Servirà coloro che lasciano Stintino dopo un periodo di vacanze e che, a causa della partenza hanno il problema del conferimento rifiuti». L'isola sarà aperta dalle 8 alle 10 e dalle 16 alle 18. Nelle discese in spiaggia, inoltre, sono stati posizionati i kit per la raccolta differenziata, al servizio di chi lascia la spiaggia per depositare i rifiuti. I contenitori vengono svuotati con frequenza giornaliera. Inoltre, da giovedì 10 giugno, l'Ufficio Informazioni della ditta incaricata della raccolta, situato in Via Frecce tricolori, sarà a disposizione di cittadini e vacanzieri per il ritiro di buste, mastelli e per fornire le informazioni sulle modalità per il conferimento dei rifiuti, per le prenotazioni del ritiro ingombranti. Infine, per informazioni, è possibile telefonare al numero verde gratuito 800/848999 (anche per il ritiro ingombranti) o al numero 366/4314633, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13.