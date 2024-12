Cor 5 giugno 2021 Parco, borgate algheresi in rivolta Parco giochi o parco naturale? Se lo domandano e lo chiedono Tonina Desogos, Presidente Comitato di Borgata di Maristella, Antonio Zidda Presidente Comitato di Borgata di Sa Segada - Tanca Farrà e Giuseppina Congiu, ex Presidente Comitato di Borgata di Guardia Grande - Corea



ALGHERO - «Se venne istituito il Parco Naturale Regionale di Porto Conte è perché i padri fondatori avevano deciso di preservare quei luoghi tutelandoli dalle speculazioni. L'attuale area protetta ha dei confini ben definiti all'interno dei quali la natura dovrebbe essere l'unica protagonista. All'esterno del perimetro del Parco troviamo le borgate abbandonate di Maristella e Guardia Grande, inserite in un contesto naturalistico unico e vocate per divenire le porte di accesso al comprensorio. Sono le borgate le location elettive per la realizzazione dei servizi a Porto Conte. Se la politica algherese non è d'accordo, torni sui suoi passi riguardo l'istituzione dell'area protetta. Qualche tempo fa sentimmo i funzionari regionali dell'assessorato all'ambiente fortemente contrariati per il fatto che in quasi venti anni l'Azienda Speciale non fosse riuscita ad approvare il suo piano di gestione. Venti lunghissimi anni. Qualcuno è in grado di motivare questa incredibile mancanza? Noi delle borgate limitrofe non abbiamo mai avuto un ruolo, nemmeno di consultazione, riguardo le scelte che venivano fatte in un comprensorio che conosciamo in ogni angolo in quanto è sempre stato la casa dei nostri padri, nostra e dei nostri figli. La Consulta, organo consultivo previsto dallo statuto dell'Azienda Speciale Parco di Porto Conte, non è mai stata istituita. Ciò che può rappresentare per noi algheresi un luogo del cuore può non esserlo per un continentale, un cagliaritano o un sassarese. Per questo motivo è necessaria l'istituzione immediata della Consulta che preveda la partecipazione dei portatori d'interesse locali. Forse non saremmo a questo punto con Punta Giglio se la Consulta fosse stata attiva. Tour di auto, seppur green, che alzano inutili polveroni tra nidi, tane e habitat di specie protette, sarebbero rimaste senz'altro solo un'ipotesi. Piste da motocross nell'area contigua sarebbero già da molto un lontano ricordo. La bozza di Piano del Parco sarebbe ben diversa da quella irricevibile comparsa tempo fa sul sito dell'ente. Per finire: siamo convinti che gli algheresi non rinunceranno mai all'idea di un vero parco naturale a Porto Conte. Che la politica se lo metta in testa e inizi a operare scelte conformi a un'area naturale protetta». Lo dichiarano Tonina Desogos, Presidente Comitato di Borgata di Maristella, Antonio Zidda Presidente Comitato di Borgata di Sa Segada - Tanca Farrà e Giuseppina Congiu, ex Presidente Comitato di Borgata di Guardia Grande - Corea (nella foto).