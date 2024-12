video Cor 7 giugno 2021 Alghero: Scempio sotto le antiche mura Una vergogna difficile da accettare. Ecco le immagini di questa mattina nella zona di Porta Terra, tra le antiche mura della città. Sarebbe ora che chi di competenza mettesse una pezza a tanta inciviltà



Alguer.it già da tempo aveva denunciato la pericolosa concentrazione di cassonetti all'esterno delle attività ed in luoghi particolarmente importanti sotto l'aspetto della storia e della cultura: ecco il risultato. Sarebbe ora che qualche accorgimento venisse adottato, lo scempio, infatti, si ripete negli anni [ ALGHERO - Una situazione indecorosa e indegna, figlia dell'inciviltà dilagante in città. Difficile trovare altre definizioni per lo scempio ben visibile sotto le antiche mura algheresi alle ore 10 di oggi, lunedì mattina.già da tempo aveva denunciato la pericolosa concentrazione di cassonetti all'esterno delle attività ed in luoghi particolarmente importanti sotto l'aspetto della storia e della cultura: ecco il risultato. Sarebbe ora che qualche accorgimento venisse adottato, lo scempio, infatti, si ripete negli anni [ 2020 ]. Guarda e condividi il video su Alguer.tv