video Cor 15:40 Scempio tra le Torri di Alghero



Aldilà delle chiare responsabilità di chi gli ecobox - così sono chiamati i rivestimenti lignei che contengono i bidoni dei rifiuti delle attività di bar e ristorazione - deve gestirli, pulirli e scaricarli, ciò che lascia di stucco è la deprecabile scelta sul loro posizionamento. Capita così che gli angoli della città più caratteristici, ricchi di cultura e storia, vengano trasformati in veri e propri depositi di rifiuti maleodoranti. Ecco lo stato in cui si ritrovano i portali d'ingresso recentemente restaurati della piazzetta intitolata la maresciallo Francesco Sotgiu, ai piedi della maestosa Torre di Porta Terra. Bigattini, mosche e fetore: un vero e proprio sfregio alla città sotto gli occhi attoniti dei turisti e di molti residenti.