Cor 7 giugno 2021 Sassari: 52 Covid+ e 117 isolati Rispetto all´ultimo aggiornamento si contano dieci persone positive in più. Due i ricoverati presso le strutture ospedaliere del territorio. I dati resi noti da Palazzo Ducale si riferiscono alle ultime 24 ore



SASSARI - Lieve peggioramento della situazione legata al diffondersi del Coronavirus sul territorio comunale di Sassari. In base alle ultime comunicazioni giunte da Palazzo Ducale, è salito a 52 il numero dei cittadini risultati positivi. Due i ricoverati in ospedale, mentre salgono a 117 le persone in quarantena. Rispetto all'ultimo bollettino della giornata di sabato, sono risultate positive dieci in più persone.