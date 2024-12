Cor 8 giugno 2021 Covid Alghero: calano i positivi, un decesso Miglioramenti ad Alghero sul fronte della diffusione del Coronavirus nel territorio comunale. Purtroppo nelle ultime 24 ore si registra anche un decesso causato da alcune complicanze conseguenti al Covid



ALGHERO - Ancora miglioramenti ad Alghero sul fronte della diffusione del Coronavirus nel territorio comunale. In base all’ultimo bollettino reso noto dal sindaco sui dati dell'Ats riferiti alla giornata del 7 giugno, sono scese a 24 le persone che ancora lottano contro il Covid-19. Cinque quelle ricoverate in ospedale, mentre i clinicamente guariti sono 11 e soltanto sei persone in quarantena. Purtroppo nelle ultime 24 ore si registra anche un decesso causato da alcune complicanze conseguenti al Covid.