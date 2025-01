Red 10 giugno 2021 Maltrattamenti in famiglia: arresto a Olbia Ieri notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del locale Reparto Territoriale hanno tratto in arresto un 39enne romeno, già noto alle Forze dell´ordine



OLBIA – Ieri notte (mercoledì), i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia hanno tratto in arresto un 39enne romeno per maltrattamenti in famiglia. Era già da diverso tempo che l'uomo, già noto alle Forze dell'ordine, minacciava verbalmente e fisicamente la propria connazionale convivente, per futili motivi.



L'intervento tempestivo dei militari, richiesto dalla giovane donna, ha permesso di cogliere l'uomo in evidente stato di agitazione psico-fisica, verosimilmente sotto l’effetto di sostanze alcoliche, mentre tentava di forzare la porta per fare accesso nell’appartamento, dove la stessa si era barricata. L'uomo, già recidivo per comportamenti violenti nei confronti dei membri del proprio nucleo familiare, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e accompagnato nella camera di sicurezza della caserma dell’Arma, a disposizione dell'Autorità giudiziaria, in attesa del rito per direttissima.