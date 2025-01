Red 10 giugno 2021 Incidente mortale a Capoterra Il 75enne di Villa San Pietro Salvatore Cocco è deceduto nella notte in seguito alle ferite riportate ieri sera in un incidente tra la sua Vespa 150 e un´Opel Corsa al chilometro 21 della Strada statale 195



CAPOTERRA - Il 75enne di Villa San Pietro Salvatore Cocco è deceduto nella notte tra mercoledì e giovedì in seguito alle ferite riportate ieri sera in un incidente tra la sua Vespa 150 e un'Opel Corsa al chilometro 21 della Strada statale 195, all'altezza di Capoterra. Ancora non accertate le cause dell'impatto tra i due veicoli.



Cocco, finito violentemente sull'asfalto, era stato soccorso dal personale medico del 118 e accompagnato d'urgenza all'ospedale “Brotzu” di Cagliari. Inutili le cure, fino al decesso.



Sul luogo dell'incidente anche i Carabinieri. Sul fatto verrà aperta un'inchiesta per omicidio stradale.