11 giugno 2021 Blackout al Civile di Alghero

ALGHERO - Rabbia e proteste tra i numerosi pazienti in attesa per ore di una visita. Computer bloccati, ricoveri rimandati ed enormi disguidi perfino al Pronto soccorso. E' la pericolosa realtà a cui è andato incontro l'ospedale Civile di Alghero per il secondo giorno consecutivo, a causa di un blackout che ha interessato l'intera struttura ospedaliera. Le uniche luci operative quelle di emergenza. Inutile sottolineare i disservizi che hanno colpito numerosi pazienti, in attesa per ore di una visita. Soltanto nella giornata odierna, l'energia elettrica è mancata dalle 21.20 circa, tanto che i medici di guardia hanno dovuto dirottare diversi pazienti negli ospedali di Sassari e Ozieri. Guarda e condividi il video su Alguer.tv