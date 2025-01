A.B. 12 giugno 2021 Automobilismo: Farris guarda in alto «Cercheremo di avvicinarci sempre di più alla prima posizione», dichiara il pilota sassarese, alfiere della scuderia SpeedMotor, in vista del Trofeo Valle Camonica, tappa del Civm in programma domani



SASSARI - Sergio Farris, alfiere della scuderia “SpeedMotor”, ha chiuso la 51esima Verzegnis–Sella Chianzutan a 5”8 di distacco dal vincitore, ma promette di mettercela tutta per fare meglio nella tappa del “Trofeo Valle Camonica”. La gara si correrà domani, domenica 13 giugno. a Brescia.



Il percorso, lungo 8591metri, ha un dislivello di 531metri e una pendenza del 6,19percento. Di qualche chilometro più lungo rispetto alla tappa precedente, i rappresentanti della scuderia sperano possa favorire un maggior distacco, dando la possibilità al pilota sardo di avvicinarsi ancora di più alle prime posizioni.



In attesa della gara, Farris dichiara: «da Valle Camonica manco dal lontano 2008, l'ho disputata una volta sola, quindi sarà difficile, ma faremo tutto il possibile per mangiare ancora decimi di secondo agli avversari. Una gara molto veloce, ha un inizio con varie tornanti dove l'asfalto è molto scivoloso, sarà fondamentale la scelta delle gomme. Durante la scorsa gara eravamo tutti vicini a causa della brevità del percorso; stavolta con qualche chilometro in più, spero di poter spingere ancora di più sull'acceleratore e ottenere una bella posizione. Con la Lola Fa30 Evo stiamo prendendo sempre più confidenza. Ha tanto potenziale e son sicuro che mi darà grandi soddisfazioni».



Nella foto: Sergio Farris in azione