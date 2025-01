Red 15 giugno 2021 Incendiario di Sinnai: arresto convalidato Ieri mattina, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari Manuela Anzani ha convalidato l´arresto effettuato tre giorni fa dagli uomini del Nucleo Investigativo dell´Ispettorato di Cagliari







L’arrestato ha chiesto e ottenuto di essere giudicato con il rito abbreviato e, in attesa del processo, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, già aveva espresso il proprio apprezzamento per l'attività investigativa e per il costante impegno profuso dal Corpo forestale a difesa del patrimonio naturale della regione e nella lotta agli incendi. CAGLIARI – Ieri mattina (lunedì), il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari Manuela Anzani ha convalidato l'arresto effettuato tre giorni fa dagli uomini del Nucleo Investigativo dell'Ispettorato di Cagliari del giovane di Sinnai [LEGGI] . Infatti, gli inquirenti del Corpo forestale hanno sorpreso in flagranza l'uomo, già noto alle Forze dell'ordine, nell’appiccare l’ultimo di una serie di nove incendi che dal 28 maggio all'11 giugno hanno colpito i territori di Sinnai e Settimo San Pietro, mettendo a repentaglio il patrimonio boschivo e la sicurezza degli insediamenti.L’arrestato ha chiesto e ottenuto di essere giudicato con il rito abbreviato e, in attesa del processo, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, già aveva espresso il proprio apprezzamento per l'attività investigativa e per il costante impegno profuso dal Corpo forestale a difesa del patrimonio naturale della regione e nella lotta agli incendi.