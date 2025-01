Red 15 giugno 2021 Inseguimento alla Maddalena: 49enne in manette Lo scorso fine settimana, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza per furto un romeno, già noto alle forze dell´ordine, che avrebbe rubato in una profumeria e ricettato bottiglie di superalcolici



LA MADDALENA - Lo scorso fine settimana, i Carabinieri della Stazione de La Maddalena hanno arrestato in flagranza per furto un 49enne romeno, già noto alle Forze dell’ordine. Un militare della stazione, libero dal servizio, è stato allertato dal personale di una profumeria del centro cittadino, in cui si era appena registrato un furto.



L’autore del reato, subito intercettato immediatamente, è scappato velocemente inseguito da una pattuglia giunta sul posto. L’inseguimento è terminato nei vicoli cittadini, dopo che il 49enne ha abbandonato la propria auto.



La perquisizione veicolare ha permesso di rinvenire tre boccette di profumo (subito riconosciute dal personale della profumeria) e ventiquattro bottiglie tra whisky, scotch e vodka di diverse note marche, motivo per cui il romeno è stato anche denunciato per ricettazione, poiché di non giustificato possesso. L’Autorità giudiziaria ha disposto la convalida dell’arresto e l’immediata liberazione dell’uomo.