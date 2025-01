Red 15 giugno 2021 Giovedì senz´acqua anche per l´agro algherese Dopo un primo comunicato, che annunciava disagi idrici nei quartieri di Carrabuffas e Sant´Anna, Abbanoa segnala ulteriori problemi, che potrebbero riguardare Santa Maria la Palma, Zirra, Monte Pedrosu, Coda del Soldato, Porticciolo, Sant’Imbenia, Tramariglio, Guardia Grande, Arenosu, Gutierrez, Monte Doglia, Tanca Farrà, Sa Segada e Mamuntanas



ALGHERO – Dopo un primo comunicato, che annunciava disagi idrici nei quartieri di Carrabuffas e Sant'Anna [LEGGI] , Abbanoa segnala ulteriori problemi ad Alghero. Questo, dopo la comunicazione dell'Enel, che ha indicato la possibile mancanza di energia elettrica negli impianti situati in località Zirra, giovedì 17 giugno, dalle 8.30 alle 15.30. Per questo motivo, potrebbero crearsi riduzioni di portata o pressione nell’erogazione idrica nell'agro algherese, nelle borgate di Santa Maria la Palma, Guardia Grande e Sa Segada, e in località Zirra, Monte Pedrosu, Coda del Soldato, Porticciolo, Sant’Imbenia, Tramariglio, Arenosu, Gutierrez, Monte Doglia, Tanca Farrà e Mamuntanas.