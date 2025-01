Red 16 giugno 2021 «Presto nuova Tac e risonanza magnetica» Soddisfazione per il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, dopo il collaudo avvenuto ieri del nuovo Telecomandato di diagnostica radiologica nel Reparto Radiologia dell´Ospedale Civile di Alghero







