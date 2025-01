Cor 16 giugno 2021 Ufficio Entrate, Pais in campo Il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, dopo la ferma presa di posizione dello stesso sindaco di Alghero assicura ogni impegno per evitare la chiusura dell´ufficio algherese dell´Agenzia delle Entrate







«Condivido pertanto la preoccupazione del Sindaco Conoci al riguardo - conclude Pais (nella foto) - a lui ed alla popolazione algherese e del territorio, garantisco ogni impegno per cercare di venire a capo di questa incresciosa situazione». ALGHERO - «Contatterò il Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate per avere maggiori lumi e migliore comprensione in merito alla paventata chiusura, o forte riduzione di attività, degli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate nella Provincia di Sassari, tra cui quello di Alghero, e l'accentramento nel Capoluogo».Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, dopo la ferma presa di posizione dello stesso sindaco Mario Conoci . «Ciò comporterebbe che i cittadini debbano recarsi a Sassari per chiedere il rilascio del Codice Fiscale o per registrare una semplice locazione; un cittadino, penso agli anziani più penalizzati, dovrà fare 70 chilometri di strada e perdere mezza giornata».«Condivido pertanto la preoccupazione del Sindaco Conoci al riguardo - conclude Pais () - a lui ed alla popolazione algherese e del territorio, garantisco ogni impegno per cercare di venire a capo di questa incresciosa situazione».