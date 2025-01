Red 17 giugno 2021 Non si fermano le fiamme in Sardegna Ieri, ventidue incendi hanno ferito l´Isola. Di questi, quattro hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Tresnuraghes, di Decimomannu, di San Giovanni Suergiu e di Pozzomaggiore



Il primo rogo è divampato nell'agro di Tresnuraghes, in località Funtana e Padru, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Bosa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalle Stazioni di Bosa e di Cuglieri, coadiuvate dal personale eliportato, da due squadre Forestas dei cantieri di Tresnuraghes e di Scano Montiferro e una squadra della Compagnia barracellare di Tresnuraghes. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 12.20.



Il secondo incendio si è registrato nelle campagne di Decimomannu, in località C.Collu, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Pula. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Pula, coadiuvata dal personale eliportato, da una squadra Forestas dei cantieri di Monastir Santa Lucia e da tre squadre di volontari delle associazioni di Uta, Siliqua-Pan e Capoterra-Misericordia. Le fiamme hanno percorso una superficie di circa 4ettari. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 14.10.



Il terzo rogo è divampato nell'agro di San Giovanni Suergiu, in località Piscini, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Sant'Antioco, coadiuvata dal personale eliportato e da due squadre di volontari delle associazioni di Sant'Antioco-Assosulcis. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 14.09.



Il quarto incendio si è registrato nelle campagne di Pozzomaggiore, in località Funtana Abbaia, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Bosa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Bonorva, coadiuvata dal personale eliportato, da una squadra Forestas dei cantieri di Bonorva Mariani e da una squadra dei Vigili del fuoco di Sassari. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.41.