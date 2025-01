Red 17 giugno 2021 easyJet annuncia l´Olbia-Barcellona Nuovo collegamento estivo tra la Sardegna e la Catalogna. Salgono a ventiquattro le rotte coperte sull´aeroporto “Costa Smeralda”. Entusiasmo espresso dal country manager Lorenzo Lagorio



OLBIA - A partire da martedì 20 luglio, easyJet inizierà a collegare Olbia e Barcellona con due collegamenti settimanali, il martedì e il sabato, confermando così la propria posizione di leadership all’aeroporto “Costa Smeralda”. Salgono così a ventiquattro le rotte da e per lo scalo gallurese.



«Siamo entusiasti di annunciare il potenziamento dei collegamenti da e per l’Italia, aumentando significativamente la nostra offerta per l’estate, Sappiamo che anche quest’anno gli italiani preferiranno trascorrere le loro vacanze in Italia o in Europa e dunque abbiamo deciso di aggiustare la nostra capacità per rispondere in modo efficace alle esigenze dei nostri clienti», commenta il country manager di easyJet Italia Lorenzo Lagorio.



«Inoltre, per aiutare i nostri clienti a prenotare in serenità, offriamo la maggiore flessibilità di sempre tramite la “Garanzia flex”: tutti i passeggeri hanno la possibilità di cambiare i loro voli senza incorrere in penali – sottolinea Lagorio - fino a due ore prima della partenza. Abbiamo anche lanciato recentemente il nuovo “Covid-19 travel hub”, con una mappa interattiva di viaggio che fornisce in tempo reale ai viaggiatori di tutta Europa i dettagli sugli attuali requisiti dei vari paesi, sulle procedure per i test e altre informazioni utili».