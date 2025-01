Red 17 giugno 2021 Tempio Pausania verso il Decreto Rilancio La settimana scorsa, il Consiglio comunale ha approvato la variante al Piano particolareggiato per il centro storico per facilitare l’accesso al Decreto



TEMPIO PAUSANIA - La variante adottata durante la seduta del Consiglio comunale dell'8 giugno rappresenta un importante strumento fortemente voluto dall'Amministrazione comunale di Tempio Pausania per consentire ai proprietari di immobili ricadenti nel centro storico di accedere agli incentivi previsti dalle misure del “Decreto Rilancio”, quali ad esempio l'ecobonus del 110percento. Durante i mesi scorsi, i Settori comunali Urbanistica ed Edilizia privata hanno collaborato portando avanti un lavoro intenso di approfondimento e analisi di quelle norme del piano vigente e dello stralcio approvato in prima adozione che, alla luce delle recenti misure di finanziamento di interventi per l'efficientamento energetico degli immobili promosse dallo Stato, potevano rappresentare un ostacolo o un limite per l'accesso a tali finanziamenti. In particolare, sono state radicalmente riviste le norme inerenti gli infissi, le apparecchiature tecnologiche e gli impianti per captazione di energia (fotovoltaico).



«La revisione delle suddette norme – ha ricordato il sindaco Gianni Addis – parte dalla volontà di proseguire l'opera di tutela e valorizzazione del nostro centro storico e, al contempo, garantire l'accesso alle preziose opportunità offerte dalle agevolazioni statali e quindi facilitare interventi che rendano le abitazioni più funzionali e sostenibili, adatte alle esigenze contemporanee, convinti che questo contribuisca favorevolmente a ripopolare il centro città». La variante, approvata dal Consiglio comunale con i soli voti favorevoli della Maggioranza e i voti contrari dei gruppi di Minoranza, verrà pubblicata quanto prima per le eventuali osservazioni e poi, trascorsi i canonici sessanta giorni, passerà ancora in Consiglio per l'adozione definitiva. Da questo momento in poi, le nuove norme saranno effettivamente in vigore e modificheranno quelle attuali.



«Sono sicura – ha dichiarato l'assessore comunale all'Urbanistica Anna Paola Aisoni – che i cittadini e gli operatori del settore apprezzeranno le modifiche apportate, definite anche alla luce delle numerose segnalazioni pervenute agli uffici comunali. Il nostro è un centro storico di riconosciuta valenza architettonica, ma è altrettanto vero che gli eventuali interventi di rifunzionalizzazione e riqualificazione risultano oltremodo onerosi, pertanto riteniamo doveroso attivarci in tutti i modi consentiti dalla legge affinché ci si possa avvalere delle misure di incentivazione oggi disponibili». Inoltre, l'assessore comunale all'Edilizia privata Paolo Cossu ha chiarito che «la variante apportata consentirà, sempre nel rispetto delle norme di tutela del nostro prezioso centro storico, l’ampliamento della gamma degli interventi consentiti includendo fra questi importanti fattispecie trainanti e trainate per l’accesso ai vari ecobonus. I risultati attesi riguardano l’efficientamento energetico ed il restyling del patrimonio immobiliare privato del centro storico, oltre ad un forte contributo al rilancio dell’edilizia e delle attività annesse».