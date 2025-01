17 giugno 2021 Parte Cada dia: nuova rubrica di Alguer.it Da venerdì 18 giugno la nuova rubrica vi accompagnerà con una narrazione quotidiana attraverso la memoria della nostra città, i luoghi, la sua gente e gli eventi che hanno segnato la sua storia: Sarà presente anche nella versione algherese del Quotidiano di Alghero, Alguer.cat







Cada dia è il filo di un racconto che abbiamo srotolato attraverso queste date che vi accompagneranno ogni giorno per ricordare insieme. Perché dietro i ricordi si intravede il senso profondo delle cose e il nostro passato può aiutarci a ritrovare noi stessi. Questa nuova rubrica del Quotidiano di Alghero è il frutto di un lungo lavoro di ricerca curata da Sara Alivesi e Giuliana Portas, ed è un regalo per i nostri lettori, perché uno sguardo rivolto al passato ne riflette sempre uno sul nostro presente e futuro.



Se volete segnalarci delle date scrivete a redazione@alguer.it ALGHERO - Abbiamo ricordato, ricercato e riscoperto. Un viaggio attraverso la memoria della nostra città, i luoghi, la sua gente e gli eventi che hanno segnato la sua storia. Nei secoli ricorderemo la nascita di personaggi importanti, dal bombardamento del 14 maggio del 1943, lo storico avvio del Giro d'Italia il 5 maggio del 2017, un volo inaugurale che ha segnato l'epoca dei low-cost, l'uscita della canzone di Giuni Russo che ha fatto ballare generazioni sulle note di "Voglio andare ad Alghero", fino al mondiale di boxe vinto da Tore Burruni.è il filo di un racconto che abbiamo srotolato attraverso queste date che vi accompagneranno ogni giorno per ricordare insieme. Perché dietro i ricordi si intravede il senso profondo delle cose e il nostro passato può aiutarci a ritrovare noi stessi. Questa nuova rubrica delè il frutto di un lungo lavoro di ricerca curata da Sara Alivesi e Giuliana Portas, ed è un regalo per i nostri lettori, perché uno sguardo rivolto al passato ne riflette sempre uno sul nostro presente e futuro. • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat