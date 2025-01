Red 17 giugno 2021 Incendio a Scala Cavalli: soccorsi in azione Un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Bosa sta intervenendo su un incendio nelle campagne di Uri. Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il direttore delle operazioni di spegnimento appartenente alla pattuglia della Forestale di Alghero



ALGHERO - Un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Bosa sta intervenendo su un incendio nelle campagne di Uri, in località Cantoniera Scala Cavalli. Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il direttore delle operazioni di spegnimento appartenente alla pattuglia della Forestale di Alghero.



articolo in aggiornamento