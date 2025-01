Red 17 giugno 2021 Tra parole e musica: Alvau e Dore sul palco Sabato 10 luglio, alle 21, al Chiostro di San Francesco, ad Alghero, i due artisti proporranno “Variazioni per voce ed interpretazioni al pianoforte”, recital concerto da una rilettura dei “Canti orfici” di Dino Campana



ALGHERO - Sabato 10 luglio, alle 21, al Chiostro di San Francesco, ad Alghero, Raimondo Dore e Pier Luigi Alvau proporranno “Variazioni per voce ed interpretazioni al pianoforte”, recital-concerto da una rilettura dei “Canti orfici” di Dino Campana. Lo spettacolo si sviluppa nel connubio di aree classiche, nella rielaborazione e contestualizzazione interpretativa al pianoforte di Dore, con i versi più contorti e sconvolgenti di Campana, letti e drammatizzati da Alvau.



La fusione dei testi di Dino Campana, con musiche appositamente selezionate e rielaborate al pianoforte, offre uno spaccato di una delle principali opere letterarie della prima metà del Novecento italiano che nel sodalizio tra i due artisti algheresi sviluppa una riproposizione interpretativa contemporanea, legata comunque ai momenti più enigmatici e inquietanti che i Canti orfici hanno lasciato in eredità e che continuano a trasmettere e ispirare. Per ulteriori informazioni e per la prenotazione dei biglietti, si può telefonare al numero 351/6428081.



Nella foto: Raimondo Dore e Pier Luigi Alvau