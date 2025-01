Red 17 giugno 2021 Ersu Sassari: studenti al cinema Grazie alla convenzione firmata da Ersu e Cinema Cityplex Moderno, sono disponibili duecento abbonamenti da dieci ingressi in sala a 25euro



SASSARI - Finalmente le porte dei cinema di tutta Italia hanno riaperto e per favorire il ritorno in sala da parte degli studenti e delle studentesse iscritti all’università o in un corso di alta formazione accademica a Sassari, l’Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Sassari ha sottoscritto una convenzione con il Cinema Cityplex Moderno della città. Sono disponibili alla Direzione generale dell’Ente di Via Coppino 18, i voucher per ritirare direttamente al botteghino del cinema il proprio abbonamento: in base alla convenzione, Ersu erogherà un contributo del 50percento sul prezzo di ogni singolo abbonamento che verrà emesso al costo di 25euro, distribuendo fino a un massimo di duecento voucher. Nessun limite di tempo e orario: gli abbonamenti saranno utilizzabili in qualsiasi giorno e orario di programmazione della settimana.



Destinatari della convenzione sono gli iscritti e le iscritte a un qualsiasi corso di laurea dell’Università degli studi di Sassari, al Conservatorio di Musica di primo, secondo e terzo livello, all'Accademia di Belle arti, all'Istituto superiore di Scienze religiose di Tempio Ampurias e gli studenti e le studentesse in mobilità internazionale. I coucher possono essere ritirati nella Segreteria di Direzione dell’Ersu, al terzo piano di Via Coppino 18, previa presentazione del modulo di ritiro facilmente scaricabile dal sito internet ErsuSassari, nella sezione “News e avvisi”, il martedì dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30, il venerdì dalle 10 alle 13.



«Cerchiamo di stimolare i giovani e le giovani a tornare ad una vita normale, fatta non solo di studio, ma anche di momenti riservati alle attività culturali - sottolinea il presidente Massimo Sechi - Andare al cinema, così come a teatro, non solo apre la mente e arricchisce il proprio bagaglio, ma crea incontro, confronto e fermento culturale; stimola la creatività e genera pensiero. Tutto questo contribuisce a restituire ai nostri ragazzi e ragazze la libertà, di pensiero e di orizzonti». «E' nostro dovere garantire alla popolazione studentesca la possibilità di partecipare alle attività culturali del territorio - dichiara il direttore generale Antonello Arghittu - Attraverso la cultura, vogliamo anche favorire l’integrazione e il senso di appartenenza verso una città, quella di Sassari, che si è sempre dimostrata accogliente e ricca di stimoli».