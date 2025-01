video Cor 18 giugno 2021 Cuina: l’agliata un classico senza tempo Tradizione e fantasia nelle ricette di Cuina de l’Alguer. Terzo appetitoso appuntamento all´insegna di uno dei piatti tipici della cucina locale: l’agliata –l’allada



Mirador sui Bastioni con lo chef Francesco Fadda che oggi ci ha preparato l’agliata di razza – allada d’escrita.



Il valore aggiunto al piatto è dato proprio dal fatto che l’agliata, ricca di aglio, aceto e sale, nasce in realtà come conservante: senza frigorifero servivano espedienti naturali per poter conservare per più giorni il pescato. Così, di pari passo vanno due degli elementi principali di questa esclusività territoriale: l’agliata e il pomodoro secco. Un tempo, che sembra ormai lontano, le donne di casa, durante l'estate, erano impegnate nel rito della conservazione dei pomodori per l'inverno. Questa preparazione è un’antica tradizione familiare ed era facile vedere i pomodori stesi in tavole o contenitori adagiati nei balconi o nelle finestre de l’Alguer vella, propagando per tutti i vicoli questo intenso e caratteristico profumo.



Ancora oggi su quei pomodori si ritrova il sapore di Alghero, un vero concentrato di storia e tradizioni che riassumiamo negli ingredienti per questo piatto di agliata di razza – allada d’escrita: razza, pomodoro, pomodoro secco, aglio, aceto bianco, peperoncino, alloro e sale. Un classico senza tempo e uno dei sapori più familiari della tavola di Alghero che conserva il suo nome catalano: allada.



