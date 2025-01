Red 18 giugno 2021 Covid: 8 casi e nessun decesso nell´Isola Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale, sono stati rilevati casi due nella provincia di Sassari, quattro nella Città metropolitana di Cagliari, uno nella provincia di Nuoro e uno nella provincia del Sud Sardegna



CAGLIARI - Sono 57.096 casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale, sono stati rilevati otto nuovi casi, due nella provincia di Sassari, quattro nella Città metropolitana di Cagliari, uno nella provincia di Nuoro e uno nella provincia del Sud Sardegna.



Eseguiti 2.231 test. Non si registrano nuovi decessi (1.485 dal marzo 2020). I guariti sono complessivamente 44.005 (+ quarantacinque nelle ultime ventiquattro ore).



Sono settanta le persone attualmente ricoverate in ospedale in area medica (due in meno rispetto all'ultimo rilevamento, mentre scendono a cinque i pazienti in Terapia intensiva (- uno), dove non si sono verificati nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.531.