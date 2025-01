Red 18 giugno 2021 Karasardegna apre all’aeroporto di Alghero La formula è quella tipica del “walk-through”, tipicamente in uso nei moderni aeroporti internazionali e già da tempo sperimentata con successo nell’aeroporto “Costa Smeralda” di Olbia, che consente ora anche ai passeggeri del “Riviera del corallo” di immergersi piacevolmente in una luminosa area espositiva, nel percorso che dai filtri di sicurezza porta ai gate di imbarco



ALGHERO - L’esperienza di acquisto dell’aeroporto di Alghero si arricchisce con l’apertura del punto vendita “Karasardegna”. La formula è quella tipica del “walk-through”, tipicamente in uso nei moderni aeroporti internazionali e già da tempo sperimentata con successo nell’aeroporto “Costa Smeralda” di Olbia, che consente ora anche ai passeggeri del “Riviera del corallo” di immergersi piacevolmente in una luminosa area espositiva, nel percorso che dai filtri di sicurezza porta ai gate di imbarco.



Oltre alle ampie selezioni del food&beverage made in Italy,e a un’attenta selezione delle eccellenze tipiche della Sardegna, il nuovo negozio si arricchisce di un'area profumeria, curata in collaborazione col gruppo tedesco “Heinemann”, che si occupa di duty free & travel retail. Karasardegna è un marchio commerciale di “Cortesa”, società di Geasar, società di gestione dell’aeroporto di Olbia.



L’iniziativa integra la crescente offerta commerciale dell’aeroporto di Alghero che dispone di diciotto punti vendita tra ristorazione, prodotti regionali, abbigliamento, artigianato sardo, souvenir, articoli da regalo e rientra nel percorso di collaborazione e integrazione operativa tra i due scali del nord Sardegna.