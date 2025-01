22 giugno 2021 Cada dia: 22 giugno 2021



Al via la 21° edizione del Sardinia Open International Uniqlo wheelchair tennis: da oggi a sabato 26 giugno, sui campi in green set del Tc Alghero. In vent'anni di torneo, si sono affrontati sui campi dell'impianto di Maria Pia i più forti giocatori del mondo. Quest'anno, si sfideranno atleti diversamente abili provenienti da venti Nazioni, per contendersi i titoli di singolare e doppio maschile, femminile, quad, di prima e seconda categoria.