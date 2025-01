Antonio Burruni 21 giugno 2021 Tc Alghero promosso in D1 Nel campionato di D2 maschile, la squadra algherese batte 3-1 il Tc Solarussa A e centra la promozione. Intanto, nella B1 nazionale, si deciderà tutto ai play-out. Oggi pomeriggio, titolo regionale in palio contro la Torres



ALGHERO - Si chiude con una sconfitta la regular season del Tc Alghero, impegnato nel girone 5 del campionato nazionale di serie B1 di tennis maschile a squadre. Formazione largamente rimaneggiata a causa di infortuni assortiti, quella che ieri si è presentata sui campi del Circolo Stampa Sporting Torino che, di contro, chiude il girone da capolista e a punteggio pieno.

Nel terzetto algherese, c'era anche il presidente Fabio Fois, che non ha voluto comunque far mancare il suo apporto alla causa. A causa dei concomitanti risultati, il Tc Alghero chiude al sesto posto e disputeranno i play-out salvezza: in palio, sei posti nella B1 2022 e sei retrocessioni in B2.



Intanto, la buona notizia per il circolo di Maria Pia arriva dalla D2, con la squadra maschile che festeggia la promozione. Il 3-1 casalingo contro il Tc Solarussa A vale infatti il pass per la D1 2022. Alle vittorie di Nicolò Serra (6-3 7-5 a Carlo Masala) e di Giorgio Alias (6-4 6-7 6-0 a Massimiliano Sechi), ha risposto l'ospite Gabriele Franzinu, che l'ha spuntata 7-5 4-6 6-4 su Francesco Sini. A decidere, il doppio disputato da Davide Scanu e Serra, che non hanno mollato un centimetro battendo 6-1 2-6 10-5 Franzinu e Masala. Ieri, la squadra è stata capitamata dall'allenatore “titolare”, Giancarlo Di Meo, mentre nelle altre cinque occasioni erano in panchina Francesco Ruiu e Michele Fois.



E oggi (lunedì), alle 15, il Tc Alghero potrebbe festeggiare un titolo regionale sul green set di casa. Infatti, sono impegnati contro la Torres, nella finale del campionato giovanile Under 16 maschile.



Nella foto: la rosa della formazione di D2