23 giugno 2021 Cada dia: 23 giugno 1960



Vigilia di San Giovanni: fino agli anni sessanta la spiaggia si affollava di algheresi e la chiesetta di San Giovanni Battista, addobbata, illuminata e aperta tutta la notte per la preghiera. Usuali i bagni a mezzanotte per la purificazione, "Sant Joan, lo primer bany", petali ed erbe aromatiche, simboli di questa festa, così come i "Focs de Sant Joan": per tre volte, si salta il fuoco e si sugella il legame con il nuovo "compare o comare a vita". A mos veure, a demà