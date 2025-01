Red 21 giugno 2021 Furti a Porto Torres: doppio arresto I Carabinieri della locale Compagnia hanno tratto in arresto in flagranza di reato una 34enne romena e un 81enne di Sassari, già noti alle Forze dell´ordine, sorpresi dai militari con numerosa refurtiva, oggetto dei furti perpetrati poco prima



PORTO TORRES - I Carabinieri della Compagnia di Porto Torres hanno tratto in arresto in flagranza di reato una 34enne romena e un 81enne di Sassari, già noti alle Forze dell'ordine, sorpresi dai militari con numerosa refurtiva, oggetto dei furti perpetrati poco prima. Dalle immediate indagini, avviata dopo alcune segnalazioni, sono emersi numerosi indizi di colpevolezza a carico dei due, fermati a bordo di una Fiat Panda, sulla Strada provinciale 81 in uscita dal territorio comunale turritano, mentre tentavano di far perdere le loro tracce dopo aver commesso diversi furti nel centro del paese.



Da pochi minuti, infatti, erano state diramate le ricerche, coordinate della Centrale Operativa di Porto Torres, per rintracciare gli autori di tre distinte azioni criminali, in alcuni esercizi commerciali ubicati in Corso Vittorio Emanuele. Le pattuglie della locale Compagnia, impegnate nel monitoraggio e nel controllo del territorio, erano state predisposte per cinturare l’area e impedire ai malviventi di fuggire. Gli indagati sono stati costretti a fermarsi davanti a una gazzella dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia turritana all’altezza della chiesetta di Balai lontano.



La perquisizione veicolare ha permesso ai militari di trovare e sequestrare la refurtiva sottratta, per un valore complessivo di oltre 1.600euro tra capi di vestiario di marca e occhiali da sole. Per eludere i controlli di sicurezza, gli arrestati avevano utilizzato una borsa “schermata”, opportunamente sequestrata dagli operanti. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari ha convalidato gli arresti per furto aggravato in concorso.