Cor 21 giugno 2021 «Punta Giglio, maggioranza inquietante» «Confondere il ruolo svolto e le prerogative di un membro eletto dalla collettività, con quelle di un consiglio di amministrazione nominato da pochI è inquietante». E´ la replica delle consigliere algheresi del Movimento 5 Stelle, Maria Antonietta Alivesi e Giusy Di Maio ai gruppi di maggioranza su Punta Giglio







«Ricordiamo ai cari colleghi che il giudizio sulle correttezza delle procedure spetta alla magistratura, già interessata sulla vicenda, e non a noi Consiglieri comunali. Nel nostro ruolo abbiamo evidenziato una serie di criticità, facendoci portavoce nell’istituzione cittadina di un sentire popolare forte e determinato a difesa del territorio, ed abbiamo espresso un legittimo giudizio politico, altrettanto chiaro e determinato, contrario all’attuale visione “mercificatrice” del bene comune. Quello che non ci è chiaro è quale sia l’idea politica del centro destra cittadino rispetto a questo progetto dove, da un lato, nel 2018, critica pubblicamente l’operato del sindaco in carica definendo “l’Amministrazione Bruno complice dello Stato, sottoscrivendo con esso un protocollo d’intesa che sostanzialmente avvalla la decisione dell’Agenzia del Demanio di concedere gratuitamente ai privati alcuni importati beni demaniali”».



