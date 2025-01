Red 22 giugno 2021 Dieci incendi nell´Isola Ieri, sono stati dieci i roghi che hanno ferito la Sardegna. Di questi, due hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Dolianova e di Lanusei



CAGLIARI – Ieri (lunedì), sono stati dieci i roghi che hanno ferito la Sardegna. Di questi, due hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Dolianova e di Lanusei.



Il primo incendio si è registrato nell'agro di Dolianova, in località Conca Craccaxia, dove sono intervenuti sia un elicottero proveniente dalla base di Pula, sia uno di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Dolianova, coadiuvata dal personale eliportato, da una squadra Forestas del cantiere di Sinnai-Sa Pira e da due squadre di volontari delle associazioni di MaSiSe e Sarda ambiente. Le fiamme hanno percorso una superficie inferiore all'ettaro grazie al pronto intervento delle squadre. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 14.20.



Attorno alle 18.35, un rogo è divampato nelle campagne di Lanusei, in località Cuccuru Longu, dove p intervenendo un elicottero proveniente dalla base di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono dirette dalla Stazione di Lanusei, coadiuvata dal personale eliportato. L'attività di spegnimento si è conclusa in tarda serata.