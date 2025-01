Cor 22 giugno 2021 Dal 28 giugno via le mascherine all´aperto Durante la discussione del Comitato Tecnico tutti gli scienziati si sono trovati d’accordo sulla bassissima circolazione del virus quando si sta all’aperto. L´annuncio di Roberto Speranza. Presto il vertice sulle discoteche per valutare la riapertura a luglio



ALGHERO - Dal 28 giugno in zona bianca non ci sarà più l'obbligo di indossare la mascherina all’aperto. Dopo il parere del Comitato tecnico scientifico, la conferma arriva direttamente dal ministro della Salute Roberto Speranza: «Sarà superato l’obbligo, sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali del Cts».



Durante la discussione tutti gli scienziati si sono trovati d’accordo sulla bassissima circolazione del virus quando si sta all’aperto e per questo non hanno avuto dubbi sulla possibilità di togliere la mascherina già dalla prossima settimana. Venerdì l’Istituto superiore di sanità esaminerà il nuovo monitoraggio settimanale. Se non ci saranno particolari criticità arriverà il via libera con un decreto del Governo.